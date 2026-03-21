Двух подозреваемых в поджогах вышек связи задержали в Воронеже

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Двух подозреваемые в теракте на вышках связи задержали в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу.

По данным полиции, по подозрению в совершении серии поджогов объектов связи задержали 29-летнюю жительницу Рязанской области и 23-летнего жителя Рамонского района Воронежской области.

По данным следствия, в ночь на 19 марта злоумышленники повредили оборудование базовых станций на улице Волкова и проезде Маяковского областного центра, а также в селе Ямное.

После совершения поджогов подозреваемые скрылись, однако в ходе оперативных мероприятий их личности были установлены.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт). Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.