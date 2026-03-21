Аэропорт Ярославля приостановил обслуживание рейсов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Ярославля (Туношна) временно не обслуживает рейсы, сообщили в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Мах в субботу.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также аэропорту Калуги.



