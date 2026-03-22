Российские военные сообщили о ликвидации порядка 20 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 18 пунктов управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины, сообщили представители группировок в воскресенье.

Подразделениями группировки "Восток" поражены 15 пунктов управления беспилотниками и пять станций спутниковой связи Starlink армии Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 13 антенн связи и БПЛА, наземный робототехнический комплекс, поражены три пункта управления БПЛА, а также 59 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.