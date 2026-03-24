"Южная" группировка войск сообщила о поражении 59 блиндажей и укрытий ВСУ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки нанесли удары по шести десяткам блиндажей и укрытий украинских войск, сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Поражено два пункта управления БПЛА, а также 59 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито шесть беспилотников противника", - сказал он.

По словам Астафьева, на краматорском, константиновском и славянском направлениях войсками беспилотных систем уничтожены 12 антенн связи и БПЛА, терминал спутниковой связи Starlink и восемь наземных робототехнических комплекса ВСУ.

Группировкой "Север" за сутки нейтрализованы 215 украинских дронов самолетного типа, 32 пункта управления БПЛА, 42 тяжелых боевых квадрокоптеров R18, три склада боеприпасов, склад горючего и восемь складов материальных средств ВСУ, сказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Подразделениями группировки "Запад" за сутки сбиты 28 украинских беспилотников самолетного типа, 64 тяжелых квадрокоптеров и два барражирующих боеприпаса, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Представитель группировки "Восток" Михаил Герасимов проинформировал, что за сутки ликвидированы две станции Starlink, девять дронов самолетного типа и 10 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

По его словам, тяжелые огнеметные системы группировки "Восток" нанесли удары по позициям украинской армии.