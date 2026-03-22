БПЛА атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавший

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. В медицинском учреждении ему была оказана необходимая помощь. От предложенной госпитализации пострадавший отказался", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Транспортное средство повреждено, добавил Гладков.