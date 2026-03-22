Поиск

Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона по машине в Белгородской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по машине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали баротравму и осколочное ранение спины. Для обследования он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем канале в Мах.

Загоревшийся от детонации автомобиль потушен пожарными, добавил Гладков.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в городе Шебекино.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" допущена к старту

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 25 украинских БПЛА

Сбит летевший на Москву беспилотник

Что произошло за день: суббота, 21 марта

Минцифры опровергло информацию о введении "белых списков" для домашнего интернета
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8744 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 956 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
