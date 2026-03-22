Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона по машине в Белгородской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по машине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали баротравму и осколочное ранение спины. Для обследования он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем канале в Мах.

Загоревшийся от детонации автомобиль потушен пожарными, добавил Гладков.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в городе Шебекино.