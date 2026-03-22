Восемь человек пострадали в ДТП в Калужской области
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Грузовик и микроавтобус столкнулись в воскресенье в Дзержинском муниципальном округе Калужской области, пострадали восемь человек, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем канале Мах.
Как написала прокуратура, ДТП с участием грузового автомобиля Shacman и микроавтобуса Ford Transit произошло около 10:00 в районе деревни Галкино.
В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель микроавтобуса и семь его пассажиров.
Прокуратура начала проверку после ДТП.