Восемь человек пострадали в ДТП в Калужской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Грузовик и микроавтобус столкнулись в воскресенье в Дзержинском муниципальном округе Калужской области, пострадали восемь человек, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем канале Мах.

Как написала прокуратура, ДТП с участием грузового автомобиля Shacman и микроавтобуса Ford Transit произошло около 10:00 в районе деревни Галкино.

В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель микроавтобуса и семь его пассажиров.

Прокуратура начала проверку после ДТП.