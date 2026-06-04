Путин заявил, что ВС РФ полностью контролируют ЛНР, более 85% ДНР и 80% Запорожской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - За последнее время российская армия взяла под контроль более 2400 кв. км территории, полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, более 80% территории ДНР и 80% территории Запорожской области, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Только за последнее время - не буду называть количество населенных пунктов, боюсь ошибиться, но примерно 2440 тыс. кв. км российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит ежедневно", - сказал Путин в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума.

"В настоящий момент российская армия полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику - 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что "совсем еще недавно Украина контролировала где-то 25%, сейчас уже меньше 15% (ДНР)", - сказал Путин.

Кроме этого, он сообщил, что российская армия контролирует 80% территории Запорожской области. "И этот процесс продолжается в ежедневном режиме", - заявил президент России.