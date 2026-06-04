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Путин отметил, что возможного переговорщика от ЕС можно обсудить на уровне МИД или спецслужб

Путин отметил, что возможного переговорщика от ЕС можно обсудить на уровне МИД или спецслужб
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Обсуждение кандидатуры переговорщика от Евросоюза с РФ могло бы пройти на уровне МИД или спецслужб, контакты между которыми сохраняются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Кто будет со стороны Европы этим переговорщиком? Ну я не знаю, мы же ничего не навязываем. Я услышал этот гвалт, что вот Россия хочет что-то навязывать, кто будет переговорщиком. Да ничего мы не навязываем. Но, естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Он добавил: "Повторю еще раз - это все-таки должны быть люди, которым можно доверять. Это все рабочий момент, об этом можно поговорить тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне министерства иностранных дел или на уровне там спецслужб, контакты между спецслужбами, кстати говоря, продолжаются".

Путин отметил, что Москва не отказывалась никогда от контактов. "Если кто-то считает целесообразным возродить диалог с Россией - пожалуйста. Вот и все", - сказал президент.

Он с удивлением отметил, что слышал заявления, что "злобная Россия перестала поставлять энергоносители в Европу". "Да мы не переставали, просто Европа отказалась покупать в надежде на то, что у нас все рухнет, но убедились уже, что ничего не рухнуло. Поняли, что ошибочное направление взяли. Взяли бы - и чуть-чуть изменили. Нет, уж столько публично назаявляли, всяких заявлений сделали, что трудно поменять эту позицию", - добавил Путин.

Владимир Путин ЕС
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