Минобороны РФ заявило об уничтожении с 13:00 над регионами 97 дронов ВСУ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские военные с 13:00 до 18:00 мск воскресенья перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, 47 украинских дронов сбили над Брянской областью, 25 - над Смоленской, 10 - над Белгородской, семь - над Новгородской, пять - над Курской, два - над Ленинградской, один - над Псковской.

Ранее в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО с 7:00 до 13:00 перехватили и уничтожили 74 беспилотника ВСУ над регионами РФ.

Также сообщалось, что военные нейтрализовали в ночь на воскресенье 25 украинских дронов.