Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 25 украинских БПЛА

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на воскресенье над регионами РФ 25 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что БПЛА нейтрализованы над Московским регионом, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областями и Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении беспилотника на подлете к столице.