Российские военные с 7:00 нейтрализовали 74 украинских дрона

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 7:00 до 13:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 74 беспилотника самолетного типа армии Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, 40 беспилотников нейтрализованы над территорией Брянской области, 19 - над территорией Смоленской области.

Как заявили в Минобороны, восемь дронов перехвачены над территорией Тульской области, четыре - над территорией Калужской области, два - над территорией Курской области и один уничтожен над территорией Республики Башкортостан.

Ранее ведомство сообщало, что военные перехватили и уничтожили в ночь на воскресенье над российскими регионами 25 украинских беспилотников.