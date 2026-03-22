Минобороны РФ заявило об уничтожении над регионами 60 украинских БПЛА с 18:00

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 18:00 до 20:00 воскресенья перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По его информации, 33 дрона ВСУ нейтрализованы над Брянской областью, 14 - над Смоленской, семь - над Новгородской.

Минобороны РФ сообщило, что три украинских беспилотника сбиты с 18:00 до 20:00 над Ленинградской областью, два - над Тверской, один - над Курской.

Согласно предыдущим сообщениям Минобороны РФ, с 7:00 до 18:00 воскресенья военными над российскими регионами нейтрализован 171 украинский беспилотник.