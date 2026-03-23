Лауреатов премии "Ника" объявят в Москве в театре Моссовета

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" пройдет в театре Моссовета в понедельник, организаторы объявят лауреатов за 2025 год.

Призы будут вручены в 17 номинациях - за игровые, анимационные и документальные проекты. С прошлого года в рамках премии вручается награда в номинации "Лучший сериал".

Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

За награду в категории "Лучший игровой фильм" поборются пять лент: "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, "Здесь был Юра" Сергея Малкина, "Лермонтов" Бакура Бакурадзе и "Ветер" Сергея Члиянца.

Номинантами на премию в категории "Лучшая режиссёрская работа" стали Бакур Бакурадзе, Феликс Умаров и Сергей Члиянц.

На награды в номинации "Лучшая мужская роль" претендуют Сергей Безруков за фильм "Август", Юра Борисов за "Пророк. История Александра Пушкина" и Константин Хабенский за роль в фильме "Здесь был Юра". Лучшей актрисой может стать Дарья Екамасова за фильм "Ганди молчал по субботам", Светлана Крючкова за "Двое в одной жизни, не считая собаки" или Юлия Снигирь за фильм "Мой сын".

Суд в Москве рассмотрит материалы о штрафах Telegram, Amazon, Google и Last.fm

Корабль "Прогресс МС-33" пристыкуется к МКС в ручном режиме

Что произошло за день: воскресенье, 22 марта

Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе

Олег Кононенко назначен начальником Центра подготовки космонавтов

 Олег Кононенко назначен начальником Центра подготовки космонавтов

Аэропорт Пулково приостановил полеты

 Аэропорт Пулково приостановил полеты

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура

 Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура

Ограничения в новосибирских селах с выявленным пастереллезом сохранятся до завершения карантина

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" допущена к старту
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 969 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8744 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });