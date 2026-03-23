Лауреатов премии "Ника" объявят в Москве в театре Моссовета

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" пройдет в театре Моссовета в понедельник, организаторы объявят лауреатов за 2025 год.

Призы будут вручены в 17 номинациях - за игровые, анимационные и документальные проекты. С прошлого года в рамках премии вручается награда в номинации "Лучший сериал".

Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

За награду в категории "Лучший игровой фильм" поборются пять лент: "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, "Здесь был Юра" Сергея Малкина, "Лермонтов" Бакура Бакурадзе и "Ветер" Сергея Члиянца.

Номинантами на премию в категории "Лучшая режиссёрская работа" стали Бакур Бакурадзе, Феликс Умаров и Сергей Члиянц.

На награды в номинации "Лучшая мужская роль" претендуют Сергей Безруков за фильм "Август", Юра Борисов за "Пророк. История Александра Пушкина" и Константин Хабенский за роль в фильме "Здесь был Юра". Лучшей актрисой может стать Дарья Екамасова за фильм "Ганди молчал по субботам", Светлана Крючкова за "Двое в одной жизни, не считая собаки" или Юлия Снигирь за фильм "Мой сын".