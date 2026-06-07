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Часть Белгорода осталась без водоснабжения после аварии на электросетях

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Жители многоквартирных домов части Белгорода остались без водоснабжения после аварийного отключения электроэнергии, сообщил мэр города Валентин Демидов.

"В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики оперативно восстановили подачу света, но это повлекло за собой остановку объектов "Белоблводоканала". В результате возникли перебои с водоснабжением", - написал Демидов в своем канале в Мах в воскресенье.

Он уточнил, что в основном речь идет о многоквартирных домах, расположенных на Харьковской горе.

В настоящее время специалисты работают над устранением последствий. По предварительным данным, водоснабжение в будет восстановлено завтра к 5-6 часам утра понедельника, добавил мэр.

Белгород водоснабжение авария
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