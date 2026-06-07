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Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Курской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атаки украинского беспилотника.

"По предварительной информации, сегодня в селе 1-е Панино Медвенского района вражеский беспилотник атаковал поле, где на тракторе работали два механизатора. Беспилотник взорвался. (...) Оба мужчины погибли на месте", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Курская область БПЛА погибшие
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