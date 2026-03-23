Amazon оштрафована на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - - Таганский суд Москвы признал компанию Amazon виновной в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Amazon.com Inc. административное наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей", - огласил решение судья.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Amazon, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.