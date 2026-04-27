Wikimedia и Flickr оштрафованы на 3,5 и 3,8 млн рублей за запрещенный контент

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал виновным осуществляющий функционирование Wikipedia фонд Wikimedia и один из крупнейших фотохостингов Flickr в нарушении законодательства, передает корреспондент "Интерфакса".

"Wikimedia Foundation назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 3,5 млн рублей, Flickr - на сумму 3,8 млн рублей", - сказал судья.

Компании признаны виновными по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта в сети "Интернет" запрещенной информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством).

Фотохостинг Flickr был запущен в феврале 2004 года компанией Ludicorp из Ванкувера, это сайт для размещения фото и видео. Сейчас принадлежит американской компании SmugMug.