Госдума рассмотрит проект закона о праве таксистам оформлять краткосрочные полисы ОСГОП

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении проект закона, позволяющий таксистам оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) сроком не менее одного дня и до одного года, заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о краткосрочных договорах ОСГОП для такси", - сказал Жуков журналистам.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил журналистам, что в настоящее время договор ОСГОП можно заключить только на длительный срок - один год, "в результате, человек, который не занимается такими перевозками на постоянной основе, а делает это только в качестве подработки, вынужден существенно переплачивать за страховой полис".

"С просьбой урегулировать этот вопрос к нам обращались представители отрасли, и депутаты подготовили инициативу, согласно которой с 1 сентября этого года перевозчики-физлица и ИП для осуществления перевозок пассажиров и багажа легковым такси смогут заключать договор обязательного страхования на срок менее года, но не менее одного дня. В зависимости от срока действия краткосрочного договора обязательного страхования страховщиком будет устанавливаться понижающий коэффициент страховых тарифов к общему размеру страховой премии", - сказал Игошин.

По его словам, "эти решения позволяют поддержать важную для развития малого и среднего предпринимательства отрасль - а значит, сохранить и приумножить рабочие места и налоговые поступления в бюджеты всех уровней".