Краткосрочные полисы ОСГОП для физлиц начнут действовать в РФ с 1 сентября

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткосрочные полисы ОСГОП для физлиц начнут действовать в РФ с 1 сентября 2026 года, депутаты Госдумы приняли во II и III чтениях соответствующие поправки в федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП, № 67-ФЗ) во вторник.

Законопроектом с этими поправками (№ 753324-8) предусмотрено, что краткосрочные полисы ОСГОП могут оформляться для физлиц - самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих в сфере пассажирских перевозок такси, минимальный срока такого договора - один день.

"При осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси срок действия договора обязательного страхования может быть менее года, но не может быть менее одного дня в случае, если перевозчиком является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому в соответствии с законодательством РФ предоставлено право на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - следует из принятых поправок о коротких полисах ОСГОП.

Введение краткосрочных полисов ОСГОП диктовалось потребностями пассажирских перевозчиков - такси, которые настаивали на синхронизации уже действующих краткосрочных полисов ОСАГО (они могут заключаться на срок от одного дня до трех месяцев) со сроками коротких полисов по закону об ОСГОП.

"Принятие поправок о коротких полисах ОСГОП демонстрирует способность страхового рынка отвечать на запрос страхователей и быть гибкими", - прокомментировал "Интерфаксу" принятие законодательных изменений президент Всероссийского союза автостраховщиков (ВСС), президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

По его словам, "средняя цена годового полиса ОСГОП для такси в настоящее время составляет 3,4 тыс. рублей. Таким образом, стоимость краткосрочного полиса в среднем окажется незначительной".

"НССО концептуально поддерживает законопроект о краткосрочных полисах ОСГОП. Краткосрочные договоры в этом сегменте позволят расширить возможности для бизнеса, увеличат доступность ОСГОП для легковых такси. Аналогичные нормы уже введены в ОСАГО, поэтому введение краткосрочных договоров ОСГОП выглядит логичным", - сказал Уфимцев агентству. В то же время НССО "беспокоит осуществление контроля за наличием у перевозчиков краткосрочных договоров ОСГОП", добавил он.

Законопроект с поправками в закон об ОСГОП о краткосрочных полисах был подготовлен группой депутатов. Инициатива авторов законопроекта о введении коротких полисов ОСГОП отвечает запросам пассажирских перевозчиков такси, которые используют этот вид деятельности не на постоянной основе, а в качестве подработки, сообщалось в пояснительной записке к проекту документа.

Согласно оценке эксперта страховщика ОСГОП, приведенной "Интерфаксу", "цена однодневного полиса ОСГОП может составлять порядка 10 рублей, а сам такой полис может оформляться агрегатором такси для перевозчика в комплекте с аналогичным по срокам коротким полисом ОСАГО, цена которого составляет в среднем около 250 рублей".

Федеральный закон об ОСГОП действует в РФ с 1 января 2013 года, предусматривает выплаты за ущерб жизни и здоровью пассажиров, а также страховое возмещение за повреждение багажа. Этот закон распространяется на перевозки пассажиров такси с 1 сентября 2024 года, коррелируется с законом о такси. Согласно закону о такси, с этой даты все перевозчики легковым такси обязаны заключить договоры ОСГОП.

До сентября 2024 года требования закона об ОСГОП на перевозчиков такси не распространялись (в отличие от большинства других видов пассажирских перевозок - ИФ), в части защиты пассажиров такси ранее применялись общие нормы закона об ОСАГО. Соответственно, установленные компенсации страховых выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших составляли по закону об ОСАГО 500 тыс. рублей, по закону об ОСГОП они теперь определены в 2 млн рублей.

По данным статистики Банка России за 2025 год средняя премия по всем заключенным (годовым - ИФ) договорам ОСГОП была на уровне 11,6 тыс. рублей, показатель снизился к уровню 2024 года на 16%.

Общие сборы по ОСГОП за прошлый год составили 2,9 млрд рублей, сократившись на 1,4%. Общие выплаты в прошлом году были на уровне 443 млн рублей, показатель сократился на 45,43% по сравнению с 2024 годом. Уровень выплат в ОСГОП по итогам 2025 года был 16,5%, а по итогам 2024 года - 29,8%. Количество заключенных договоров ОСГОП за прошлый год достигло 247 тыс., увеличившись на 18,2% к уровню 2024 года, согласно статистике ЦБ.