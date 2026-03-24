Уолл-стрит выросла в понедельник на заявлениях Трампа о переговорах с Ираном

Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги понедельника самым большим однодневным процентным ростом с 6 февраля, получив поддержку от заявлений президента США Дональда Трампа относительно переговоров об урегулировании ближневосточного конфликта.

Глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что принял решение отложить удары по иранским электростанциям на пять дней, поскольку США и Иран "провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного завершения военных действий на Ближнем Востоке".

Позднее американский президент сказал журналистам, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения, которое положит конец конфликту в регионе. "Иранцы очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим заключить сделку", - заявил он.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с опровержением сообщений, что страна вступила в переговоры с США, однако этого оказалось недостаточно, чтобы изменить динамику рынков.

"Никогда не знаешь, кому верить, но, похоже, что Трамп пытается начать переговоры с кем-то в Иране для завершения войны", - написал старший портфельный аналитик Ingalls & Snyder Тим Гриски, отметив, что это вызвало значительный оптимизм на рынке акций.

Цены на нефть упали более чем на 10% на ожиданиях скорого восстановления поставок из затронутого конфликтом региона. Несмотря на это, акции крупнейших американских нефтяных компаний Chevron Corp. и Exxon Mobil закончили торги подъемом на 1,7% и 0,9% соответственно.

Заметно подорожали бумаги авиакомпаний, в том числе American Airlines Group - на 3,6%, United Airlines Holdings - 4,5%, Delta Air Lines - на 2,7%, Alaska Air Group - на 4,7%, Southwest Airlines Co. - на 2,4%.

Увеличили капитализацию операторы круизных лайнеров: Norwegian Cruise Line - на 6,2%, Carnival Corp. - на 5,6%, Viking Holdings - на 5,7%, Royal Caribbean Group - на 5,8%.

Среди представителей "великолепной семерки" котировки Tesla выросли на 3,5%, Amazon.com Inc. - на 2,3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,8%, Nvidia Corp. - на 1,7%, Apple Inc. - на 1,4%, Alphabet Inc. - на 0,4%, Microsoft Corp. - на 0,3%.

Стоимость акций Synopsys Inc. повысилась на 2,9% на новостях о том, что инвесткомпания Elliott Investment Management нарастила свою долю в разработчике ПО и планирует подтолкнуть его к увеличению доходов от продажи своей продукции и услуг.

Между тем, бумаги Estee Lauder упали в цене на 7,7%, показав худшую динамику в составе индекса S&P 500 после сообщений, что американский производитель парфюмерии и косметики ведет переговоры о покупке испанского конкурента Puig Brands, рыночная стоимость которого составляет порядка $10 млрд.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 631 пункт (1,38%) и составил 46208,47 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 74,52 пункта (1,15%) - до 6581 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 299,15 пункта (1,38%) и завершил сессию на отметке 21946,76 пункта.