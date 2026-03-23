Поиск

Десантные корабли ВМС США с морпехами подходят к Аравийскому морю

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американская амфибийно-десантная группа в составе трех десантных кораблей с морской пехотой на борту в ближайшие дни прибудет в Аравийское море в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщает британская газета The Sun.

До конца недели они должны прибыть в северную часть Аравийского моря, где выполняет боевые задачи авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

В группу, отправленную Пентагоном на Ближний Восток, входят универсальный авианесущий десантный корабль USS Tripoli и десантно-вертолетные корабли-доки USS San Diego и USS New Orleans. На них размещается 31-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,2 тыс. военнослужащих, а также 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey и ударные и транспортные вертолеты.

Десантная корабельная группа и 31-й экспедиционный батальон морской пехоты постоянно базируются в Японии и предназначены для действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, запрос CENTCOM о переброске на Ближний Восток амфибийно-десантной группы одобрил министр обороны США Пит Хегсет. При этом, как отмечало издание со ссылкой на источники, развертывание группы не означает, что американские морпехи будут обязательно задействованы в наземной операции против Ирана, но будут доступны командованию в случае необходимости.

Тем временем Пентагон дополнительно направил на Ближний Восток еще три десантных корабля с морскими пехотинцами. Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что амфибийно-десантная группа составе универсального авианесущего десантного корабля USS Boxer, десантно-вертолетного корабля-дока USS Portland и десантного транспорта-дока USS Comstock на минувшей неделе вышла из тихоокеанской базы в Сан-Диего на Ближний Восток.

На кораблях размещен 11-й экспедиционный батальон морской пехоты, а также две эскадрильи истребителей вертикального взлета и посадки, конвертопланы, ударные и транспортные вертолеты.

Эта американская корабельная десантная группа должна прибыть на Ближний Восток примерно через 10 дней.

Аравийское море Иран ВМС США Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

