Десантные корабли ВМС США с морпехами подходят к Аравийскому морю

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американская амфибийно-десантная группа в составе трех десантных кораблей с морской пехотой на борту в ближайшие дни прибудет в Аравийское море в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщает британская газета The Sun.

До конца недели они должны прибыть в северную часть Аравийского моря, где выполняет боевые задачи авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

В группу, отправленную Пентагоном на Ближний Восток, входят универсальный авианесущий десантный корабль USS Tripoli и десантно-вертолетные корабли-доки USS San Diego и USS New Orleans. На них размещается 31-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,2 тыс. военнослужащих, а также 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey и ударные и транспортные вертолеты.

Десантная корабельная группа и 31-й экспедиционный батальон морской пехоты постоянно базируются в Японии и предназначены для действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, запрос CENTCOM о переброске на Ближний Восток амфибийно-десантной группы одобрил министр обороны США Пит Хегсет. При этом, как отмечало издание со ссылкой на источники, развертывание группы не означает, что американские морпехи будут обязательно задействованы в наземной операции против Ирана, но будут доступны командованию в случае необходимости.

Тем временем Пентагон дополнительно направил на Ближний Восток еще три десантных корабля с морскими пехотинцами. Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что амфибийно-десантная группа составе универсального авианесущего десантного корабля USS Boxer, десантно-вертолетного корабля-дока USS Portland и десантного транспорта-дока USS Comstock на минувшей неделе вышла из тихоокеанской базы в Сан-Диего на Ближний Восток.

На кораблях размещен 11-й экспедиционный батальон морской пехоты, а также две эскадрильи истребителей вертикального взлета и посадки, конвертопланы, ударные и транспортные вертолеты.

Эта американская корабельная десантная группа должна прибыть на Ближний Восток примерно через 10 дней.