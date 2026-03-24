Израиль не участвует в предполагаемых переговорах между США и Ираном

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Израиль в настоящее время не является непосредственным участником предполагаемых переговоров между США и Ираном, хотя получает информацию о них, сообщает издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники.

По словам американского чиновника, переговоры между США и Ираном продолжаются, при этом Израиль держат в курсе событий.

Собеседник подчеркнул, что любое достигнутое соглашение также будет отвечать интересам Израиля.

Чиновник добавил, что президент США Дональд Трамп, его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер на данный момент являются единственными лицами, уполномоченными вести переговоры с Ираном.

При этом, как заявил источник, вице-президент Джей Ди Вэнс может быть "задействован", когда это станет необходимым.

Собеседник также уточнил, что пятидневная пауза, о которой ранее заявил Трамп, касается исключительно ударов по энергетическим объектам.

"На пять дней прекращены атаки только на их энергетические объекты", - сказал американский чиновник Semafor.

"Речь не идет о военных объектах и военно-морском флоте, баллистических ракетах и оборонно-промышленной базе", - заявил он.

Как сообщалось, Трамп вечером в понедельник заявил, что Иран серьезно настроен вести переговоры с США.

"У нас были отличные переговоры. Мы много говорили с иранцами, но на этот раз они настроены серьезно", - сказал он на заседании "круглого стола" в Мемфисе.

Также в понедельник американский президент сообщил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения, которое положит конец конфликту в регионе.

"Иранцы очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим заключить сделку", - сказал он журналистам.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.