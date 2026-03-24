Объекты энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Иране несколько объектов энергетической инфраструктуры попали под удары, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о временном отказе от ударов по иранской энергетике, сообщают иранские СМИ.

Под удар попали здание газового управления и станция регулирования давления газа в Исфахане, а также газопровод на электростанции в городе Хорремшехр. В Исфахане также были повреждены здания и соседние дома, не имеющие отношение к энергетике. СМИ не уточнили, были ли это израильские или американские удары.

Трамп 23 марта заявил, что распорядился заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской энергетической инфраструктуре ради переговоров об урегулировании конфликта. Позже он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.