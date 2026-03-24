В Белгородской области могут ввести новые правила оповещения об угрозах БПЛА

Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил жителям о новом алгоритме получения оповещений об атаках БПЛА в условиях ограничения мобильного интернета.

"Главная на сегодняшний день проблема - это отсутствие пуш-уведомлений в каналах оповещения об атаке беспилотных летательных аппаратов, - сообщил он в мессенджере Max. - Поэтому предложение - перейти на новый алгоритм, он заключается в следующем: включается сирена оповещения об атаках БПЛА, звуковая сирена на улицах, мы с вами должны войти в каналы оповещения, они все работают в национальном мессенджере Mах, и следить за углом атаки беспилотного летательного аппарата".

По его словам, это вынужденная мера в сложившихся условиях.

"Мы можем сделать только то, что есть в нашем распоряжении. (...) Да, безусловно, неудобно. Мы понимаем, что атаки могут происходить в течение длительного времени. Мы стараемся ответить на все вызовы, которые есть, стараемся вопрос решить. Сегодня мы должны перейти именно на этот алгоритм, потому что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких", - подчеркнул Гладков.