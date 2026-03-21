Минцифры опровергло информацию о введении "белых списков" для домашнего интернета

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России заявляет, что информация в СМИ о введении так называемого "белого списка" ресурсов для фиксированного интернета на случай его отключений не соответствует действительности, так как этот список используется только при ограничении мобильного интернета.

"Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из "белого списка" - фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в субботу.

"Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет", - отметили в Минцифры.

В министерстве напомнили: "Чтобы гражданам оставались доступными самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать "белый список" платформ и сайтов".

Этот перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность, уточнили там. "Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России", - говорится в сообщении.

При этом, сказано в сообщении, "домашний интернет в России остается безлимитным", а тарифы и условия для клиентов определяют провайдеры.