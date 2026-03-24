КС РФ решил, что реорганизация эмитента не дает инвесторам безусловного права требовать погашения облигаций

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Право держателей облигаций на досрочное исполнение обязательств перед ними при реорганизации эмитента не является безусловным, суды должны учитывать ее финансовые последствия и риски для инвесторов, свидетельствует вынесенное во вторник постановление Конституционного суда (КС) РФ.

Поводом для разбирательства в КС РФ стали многочисленные споры между инвесторами и "Россетями" после произошедшей в 2022 году реорганизации российской сетевой энергоинфраструктуры. По ее итогам к "старому" ПАО "ФСК ЕЭС" было присоединено материнское ПАО "Россети", а также АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". Объединенная компания получила полное название ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" и сокращенное "Россети".

Ряд инвесторов, в том числе и институциональные - управляющие компании - воспользовались правом на досрочное погашение облигаций. Такая опция предусмотрена статьей 60 Гражданского кодекса (ГК) РФ, которая в случае реорганизации должника позволяет кредиторам, в том числе держателям облигаций, через суд потребовать досрочного погашения обязательств либо принять независимую безотзывную банковскую гарантию. Никаких условий для применения этого правила кодекс не содержит.

Потенциально компания могла получить существенные требования к досрочному погашению. К концу 2022 году у объединенной структуры в обращении находились 11 выпусков классических бондов на сумму 160 млрд руб. и 12 выпусков биржевых облигаций на 126 млрд руб. Среди них был и выпуск 4B02-04-65018-D-001P (серия 001P-04R), размещенный в начале 2020 года на 10 млрд руб. по номиналу (из 15 млрд руб.) со ставкой купона 6,75% и погашением в январе 2035 года.

Арбитражные суды и суды общей юрисдикции выносили противоположные решения в спорах между держателями облигаций и "Россетями". Арбитражные суды, куда обращались управляющие компании, удовлетворили их требования, сочтя, что самой реорганизации достаточно для удовлетворения требований инвесторов. Доводы "Россетей" об отсутствии негативных последствий для инвесторов от состоявшейся реорганизации суды отвергли. Компания, в частности, обращала внимание на свое удовлетворительное финансовое положение (согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка в 2023 году увеличилась до 326,23 млрд руб. с 253,53 млрд руб. в 2022-м) и высокий кредитный рейтинг (AAА(RU) от АКРА, подтвержден осенью 2023 года).

Летом 2024 года "Россети", исполняя решение судов, досрочно погасили облигации серии 001P-04R на 1,8 млрд руб. перед АО УК "Ингосстрах-инвестиции", ООО УК "Транснефть инвест" и УК "Ронин траст".

Суды общей юрисдикции, куда обращались держатели облигаций - физлица, напротив, отказывали истцам и считали необходимым разобраться в экономических последствиях реорганизации эмитента. Так произошло в случае Алексея Пономарева. Обосновывая свое решение, Московский городской суд сослался на устойчивое финансовое положение компании.

Кроме того, суд указал на отсутствие у Пономарева права на досрочное погашение облигаций ввиду принятия закона №292-ФЗ от 14 июля 2022 года, ограничившего кредиторов в праве на истребование средств у компаний-должников на фоне введения антироссийских санкций и неопределенности с погашением обязательств. Мораторий на требования о досрочном истребовании обязательств действовал с 14 июля 2022 года по 1 июля 2023 года и распространялся на ситуации, связанные с кросс-дефолтами - исполнением или неисполнением должником иных заемных обязательств.

Эти противоположные решения устояли на уровне Верховного суда РФ. После этого "Россети" и Пономарев обратились с жалобами в КС РФ.

Против формального подхода

По итогам их рассмотрения КС РФ отметил, что упомянутая норма ГК РФ является гарантией защиты прав кредиторов на случай ухудшения финансового положения реорганизуемой компании. Однако отсутствие у должника возможности возражать кредитору, ссылаясь, в частности, на сохранение стабильности своего финансово-экономического состояния, нарушает баланс интересов сторон обязательства.

Не защищает в таких ситуациях эмитентов и наличие у держателей облигаций возможности отказаться от досрочного погашения бумаг, счел КС РФ. Если инвесторы не отказались от этого права, то эмитент также лишен возможности доказывать, что реорганизация не приведет к ухудшению их положения. Это, по мнению КС РФ, может вынудить компанию погасить облигации или предоставить их держателям обеспечение, затраты на которое "могут дезавуировать экономический эффект проводимой реорганизации".

Кроме того, КС РФ высказался против ограничения роли судов в таких процессах. Это бы искажало саму суть правосудия и являлось бы отступлением от конституционных принципов равенства всех перед законом и судом, осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон, говорится в постановлении. По мнению КС РФ, оценка имущественного положения должника в связи с реорганизацией не означает возложения на суд не свойственных ему полномочий. "Действующее законодательство содержит значительное число примеров ситуации, когда именно суды должны оценивать экономическое состояние стороны спора - особенно заметно это в делах, связанных с банкротством", - отметил КС РФ.

Он признал пункт 2 статьи 60 ГК РФ неконституционным, поскольку он позволяет удовлетворять требования инвесторов о досрочном погашении облигаций при реорганизации эмитента без учета его финансового состояния и последствий процедуры, а также не содержит критерии, на основании которых подлежат рассмотрению требования.

КС РФ предписал внести изменения в эту норму, а до вступления их в силу суды должны при рассмотрении таких споров учитывать, в том числе, имущественное положение эмитента по результатам реорганизации. "При этом обязанность по доказыванию того, что реорганизация не привела к ухудшению имущественного положения должника и существенному нарушению интересов кредиторов, возлагается на должника или его правопреемника", - говорится в постановлении.

Одновременно КС РФ признал конституционной норму 292-ФЗ от 14 июля 2022 года, до 1 июля 2023 года ограничившего кредиторов в праве на истребование средств у компаний-должников на фоне введения антироссийских санкций и неопределенности с погашением обязательств.

Дела заявителей подлежат пересмотру.