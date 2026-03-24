Володин сожалеет о спешке с инициативой о запрете "обвинительной информации" в СМИ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании, что резонансный законопроект о запрете обвинительной информации в СМИ Думой не рассматривается, а тем депутатам, которые выносят в публичную плоскость не проработанные инициативы, нужно думать о последствиях.

"Нам надо и здесь, будучи субъектами законодательной инициативы, нашим коллегам из регионов более ответственно относиться к предложениям, которые от нас звучат. И не создавать напряжение в обществе. Надо думать о последствиях тех инициатив, которые мы высказываем или тем более прорабатываем, отправляем", - сказал он.

По его словам, это касается спорной инициативы из Татарстана о закреплении в законе понятия "обвинительная информация" и запрете ее распространения в СМИ и публичных ресурсах до вступления судебного решения в силу.

"Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать. Но подается именно так, что она направлена в Государственную думу. Хотя этот документ направлен в совет законодателей на экспертизу в комиссию профильную, которую представляют те же наши коллеги из регионов, из Госдумы, из Совета Федерации. И в рамках этой экспертизы обсуждается законодательная инициатива, которая пока еще даже по статусу такой не стала", - отметил Володин.

По его словам, такие предложения правильно было обсуждать, не вынося на уровень Госдумы. "В регионе надо обсудить, а потом обсудить и с гражданским обществом, и с экспертами, а затем уже формировать повестку", - сказал Володин.