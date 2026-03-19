Депутат Горелкин выступил против запрета для СМИ публиковать "обвинительную информацию"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин считает, что нет необходимости вводить запрет на распространение в СМИ "обвинительной информации", как предлагает резонансная инициатива Госсовета Татарстана.

Он сослался на вопросы своих подписчиков о том, что он думает о предложении Госсовета Татарстана запретить СМИ публиковать до решения суда сообщения, "прямо или косвенно создающие впечатление о виновности" человека. Горелкин подтвердил, что такой законопроект существует, но находится он на рассмотрении не в Госдуме, а в Совете законодателей.

"Нужно отдать должное авторам инициативы: перед внесением в Госдуму они решили провести ее через консультативный орган и узнать мнение коллег. Но кто-то, увидев документ в Системе обеспечения законодательной деятельности, решил, что он уже обсуждается депутатами. Это не так", - отметил депутат.

"Лично я не вижу необходимости в принятии подобных норм. Появление в законодательстве понятия "обвинительной информации", на мой взгляд, станет серьезным ограничителем для работы журналистов. Они больше не смогут не только использовать оценочную информацию или мнение источников, но даже высказывать предположения и гипотезы. Понимаю мотивы авторов инициативы, но для защиты чести и репутации обвиняемых от "нападок СМИ" можно с успехом применять правовые механизмы, которые уже существуют, и не ломать фундаментальные принципы работы медиа", - сформулировал Горелкин.

Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей проект законодательной инициативы, которая предлагает закрепить в законе понятие "обвинительная информация" и запретить ее распространение в СМИ и публичных ресурсах до вступления в силу решения суда. За нарушение такого запрета предлагается ввести административный штраф до 300 тысяч рублей для граждан, до 700 тысяч рублей для должностных лиц и до 2 млн рублей для юрлиц.

Председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский говорил, что профильной комиссии Совета Законодателей предложено представить заключение на инициативу до 22 апреля.