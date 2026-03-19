Депутат Горелкин выступил против запрета для СМИ публиковать "обвинительную информацию"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин считает, что нет необходимости вводить запрет на распространение в СМИ "обвинительной информации", как предлагает резонансная инициатива Госсовета Татарстана.

В РоссииГлава комитета ГД опроверг внесение в Думу проекта о запрете "обвинительной" информации в СМИЧитать подробнее

Он сослался на вопросы своих подписчиков о том, что он думает о предложении Госсовета Татарстана запретить СМИ публиковать до решения суда сообщения, "прямо или косвенно создающие впечатление о виновности" человека. Горелкин подтвердил, что такой законопроект существует, но находится он на рассмотрении не в Госдуме, а в Совете законодателей.

"Нужно отдать должное авторам инициативы: перед внесением в Госдуму они решили провести ее через консультативный орган и узнать мнение коллег. Но кто-то, увидев документ в Системе обеспечения законодательной деятельности, решил, что он уже обсуждается депутатами. Это не так", - отметил депутат.

"Лично я не вижу необходимости в принятии подобных норм. Появление в законодательстве понятия "обвинительной информации", на мой взгляд, станет серьезным ограничителем для работы журналистов. Они больше не смогут не только использовать оценочную информацию или мнение источников, но даже высказывать предположения и гипотезы. Понимаю мотивы авторов инициативы, но для защиты чести и репутации обвиняемых от "нападок СМИ" можно с успехом применять правовые механизмы, которые уже существуют, и не ломать фундаментальные принципы работы медиа", - сформулировал Горелкин.

Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей проект законодательной инициативы, которая предлагает закрепить в законе понятие "обвинительная информация" и запретить ее распространение в СМИ и публичных ресурсах до вступления в силу решения суда. За нарушение такого запрета предлагается ввести административный штраф до 300 тысяч рублей для граждан, до 700 тысяч рублей для должностных лиц и до 2 млн рублей для юрлиц.

Председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский говорил, что профильной комиссии Совета Законодателей предложено представить заключение на инициативу до 22 апреля.

Новости по теме

"Газпром" заявил о росте числа атак дронов на черноморские газопроводы

ФСБ и СКР сообщили о задержании пяти фигурантов дела о теракте в Новой Каховке

Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ

 Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ

Новосибирский губернатор заверил, что проблем с молоком и мясом в регионе нет

Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

 Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

Новосибирский губернатор назвал меры по ликвидации заболеваний скота "абсолютно необходимыми"

В результате атаки БПЛА на Севастополь есть погибший, двое ранены

Обломки БПЛА упали во дворе в Краснодаре, пострадавших нет

В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

 В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

Над Севастополем уничтожены 14 беспилотников
