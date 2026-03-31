Инициатива запрета "обвинительной информации" в СМИ отозвана автором

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Автор инициативы закрепления понятия "обвинительная информация", запрете её распространения в СМИ и на публичных ресурсах до вступления судебного решения в силу, депутат Государственного совета Татарстана Марат Галеев отозвал документ, сообщила пресс-служба Госдумы во вторник.

"В связи с решением автора Госсовет Татарстана обратился с просьбой снять инициативу с экспертно-правовой оценки Совета законодателей", - говорится в сообщении.

Законопроект от Госсовета Татарстана получил широкий общественный резонанс. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег-законодателей ответственнее относиться к озвучиваемым ими предложениям и не заниматься популизмом. Он пояснил, что инициатива была направлена именно на экспертизу в Совет законодателей. В Государственную думу документ не поступал, а был направлен в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ на экспертизу.