Путин обсудил с президентом Узбекистана конфликт на Ближнем Востоке

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора предметно обсудили вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта, а также конфликт на Ближнем Востоке, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В частности, с удовлетворением отмечено, что сегодня состоялась церемония начала бетонных работ на площадке строительства в Узбекистане АЭС российского дизайна, а 16 марта - запущена третья медно-обогатительная фабрика на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, оборудование для которой поставлено ведущими российскими машиностроительными предприятиями", - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, также "проведен также обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины".

"Условлено продолжить активную совместную работу по всестороннему укреплению российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Путин тепло поздравил Мирзиёева и всех граждан Узбекистана с праздником весны Навруз.