"Росатом" начал заливку бетона на АЭС в Узбекистане

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Бетонные работы начаты на площадке строительства АЭС в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана в рамках сооружения энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н, сообщила пресс-служба "Росатома".

Старт работам дали представители "Атомстройэкспорта" (инжиниринговый дивизион "Росатома") и дирекции по строительству АЭС в республике.

В рамках текущего этапа планируется залить около 900 кубометров бетонной смеси для подготовки основания под здание реактора. Завершение работ намечено на апрель 2026 года. Следующим этапом станет заливка первого бетона фундаментной плиты реакторного здания.

Согласно сообщению, госкорпорация "Росатом" и Агентство по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан ("Узатом") во вторник в Ташкенте подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в атомной и смежных областях, а также дополнительное соглашение к контракту на строительство атомной электростанции. Документ подписали глава "Росатома" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев.

"Дорожная карта" охватывает все основные направления взаимодействия по проекту сооружения АЭС, в том числе подготовку кадров, информирование населения о современных ядерных технологиях и создание будущего "атомного" города при станции. Отмечается, что документ закрепляет комплексный характер партнерства двух стран в атомной сфере.

Дополнительное соглашение предусматривает реализацию интегрированной конфигурации АЭС: проект включает два энергоблока большой мощности с реакторами ВВЭР-1000 поколения "3+" и два энергоблока малой мощности с реакторами РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый. После выхода на полную мощность станция сможет вырабатывать около 17,2 млрд кВт.ч электроэнергии в год, обеспечивая до 14% энергопотребления Узбекистана.

Как заявил глава "Росатома" Лихачев, подписание документов и начало строительных работ "знаменуют выход Узбекистана в авангард мировой атомной энергетики" и создают основу для долгосрочного социально-экономического развития и технологического суверенитета страны.