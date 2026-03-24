Международный транспортный саммит пройдет в Москве в августе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении в августе пятого Международного транспортного саммита, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение о проведении V Международного транспортного саммита в августе 2026 года. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", - сообщается на портале во вторник.

Деловая программа саммита включает панельную дискуссию, научную сессию об инновациях в сфере транспорта, а также круглые столы и мастер-классы экспертов.

В саммите примут участие министры транспорта и цифрового развития, мэры городов, руководители транспортных и технологических компаний, представители отраслевого бизнес-сообщества и научных кругов, отмечается на сайте.

Четвертый Международный транспортный саммит, который прошел в Москве в августе 2025 года, посетили более 140 зарубежных делегатов из 43 мегаполисов. В рамках мероприятия Москва подписала 19 соглашений с зарубежными мегаполисами, в том числе меморандумы о сотрудничестве в сфере транспорта с Пекином и Бангкоком. По сравнению с 2024 годом число делегатов увеличилось почти вдвое, а количество представленных городов - примерно в полтора раза.

Ожидается, что в 2026 году мероприятие привлечет еще больше участников и гостей, говорится в сообщении на портале.