В Великом Новгороде восстановили водоснабжение

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде возобновили водоснабжение после аварии, сообщили "Интерфаксу" в муниципальном предприятии "Водоканал".

"Энергоснабжение очистных сооружений восстановлено. Вода пошла. На первых этажах домов она уже есть. Ожидается, что в течение часа водоснабжение города возобновится в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, городские очистные сооружения были обесточены около 16:30. Причина ЧП в энергохозяйстве устанавливается. Новгородские энергетики запитали очистные по резервной схеме.