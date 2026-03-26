Госдума в четверг планирует рассмотреть отчет ЦБ РФ за 2025г

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть годовой отчет Банка России за 2025 г., следует из повестки заседания парламента.

Как следует из документа, запланирован доклад председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, содоклад председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ответы на вопросы депутатов, выступления представителей фракций.

В проекте постановления Госдумы ЦБ и правительству рекомендуется продолжать разработку мер по стимулированию новых публичных размещений акций, включая введение налоговых стимулов для эмитентов и обеспечение их приоритетного доступа к мерам государственной поддержки, в том числе на региональном уровне.

Комитет также рекомендует распространить на посреднические цифровые платформы (площадки, через которые продаются финансовые продукты банков и страховщиков) требования к правилам продаж, действующие в отношении финансовых организаций. Кроме того, в проекте содержатся рекомендации по развитию регулирования цифровых финансовых активов, включая допуск финансовых посредников на рынок ЦФА и возможность совершать сделки с цифровыми правами на организованных торгах, а также по созданию комплексного регулирования обращения цифровых валют.

Отдельно рекомендуется рассмотреть возможность смягчения регуляторных требований к участникам проектов технологического суверенитета и усилить борьбу с инсайдерской торговлей и манипулированием на финансовом рынке.

Согласно действующему законодательству, ЦБ должен направлять в парламент отчет ежегодно не позднее 15 мая. Отчет включает перечень мероприятий по реализации единой государственной денежно-кредитной политики; анализ состояния экономики РФ, в том числе анализ денежного обращения и кредита, финансового рынка РФ, валютного положения и платежного баланса, национальной платежной системы.

В отчет входят данные о примененных мерах к банкам и другим финансовым организациям за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег, отчет главного аудитора о расходовании средств фондов, связанных с банковским, страховым и пенсионным секторами, данные о финансовом оздоровлении банков, страховых компаний и пенсионных фондов.

Согласно отчету, Банк России в 2025 году получил 184,8 млрд рублей убытка против 199,5 млрд рублей прибыли в 2024 году. Убыток ЦБ объясняет уменьшением процентных доходов от операций рефинансирования при сохранении процентных расходов по операциям абсорбирования примерно на прежнем уровне.

Процентные доходы ЦБ в 2025 году снизились на 35,4% - до 801,8 млрд рублей, процентные расходы - на 2,9% - до 806,1 млрд рублей.

В целом доходы Банка России в 2025 году сократились на 31,7% - до 942,2 млрд рублей, расходы - на 4,5% - до 1,127 трлн рублей.

"Финансовый результат формировался в условиях сокращения суммарного объема рефинансирования кредитных организаций за 2025 год, а также снижения доли кредитов в рамках основного механизма предоставления ликвидности, предоставляемых по более высокой ставке, в общем объеме рефинансирования", - отмечал ЦБ.

