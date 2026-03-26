Поиск

Росздравнадзор объяснил локальные перебои с лекарствами для профилактики бешенства организационными причинами

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Лекарственные препараты для профилактики бешенства в России регулярно поступают в гражданский оборот в достаточном количестве, локальные перебои происходят из-за организационных вопросов, сообщили в Росздравнадзоре в четверг.

"На территории РФ лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот в достаточном количестве (...). Локальные перебои в некоторых регионах случаются исключительно из-за организационных вопросов", - говорится в канале Росздравнадзора в мессенджере Max.

В ведомстве отметили, что на территории России необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в достаточном количестве. За три месяца 2026 года в гражданский оборот выпущено около 530 тыс. доз вакцины для профилактики бешенства и более 160 тыс. мл иммуноглобулина антирабического, что соответствует прошлогодним показателям (для сравнения: за весь 2025 год выпущено более 1,8 млн доз вакцин и более 650 тыс. мл. иммуноглобулина антирабического).

Бешенство – крайне опасное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека и животных. Своевременные профилактические мероприятия крайне важны для успешного предотвращения этого заболевания.

Росздравнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });