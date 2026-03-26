Росздравнадзор объяснил локальные перебои с лекарствами для профилактики бешенства организационными причинами

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Лекарственные препараты для профилактики бешенства в России регулярно поступают в гражданский оборот в достаточном количестве, локальные перебои происходят из-за организационных вопросов, сообщили в Росздравнадзоре в четверг.

"На территории РФ лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот в достаточном количестве (...). Локальные перебои в некоторых регионах случаются исключительно из-за организационных вопросов", - говорится в канале Росздравнадзора в мессенджере Max.

В ведомстве отметили, что на территории России необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в достаточном количестве. За три месяца 2026 года в гражданский оборот выпущено около 530 тыс. доз вакцины для профилактики бешенства и более 160 тыс. мл иммуноглобулина антирабического, что соответствует прошлогодним показателям (для сравнения: за весь 2025 год выпущено более 1,8 млн доз вакцин и более 650 тыс. мл. иммуноглобулина антирабического).

Бешенство – крайне опасное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека и животных. Своевременные профилактические мероприятия крайне важны для успешного предотвращения этого заболевания.