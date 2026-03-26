ФАС предписала фармкомпании вернуть в бюджет 418 млн рублей незаконного дохода

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Фармацевтической компании "Замбон-Фарма" предписано вернуть в бюджет более 418 млн рублей, которые были получены вследствие нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в ФАС.

Служба возбудила антимонопольное дело в отношении компании и установила, что компания "установила монопольно высокие цены на лекарственный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей":

"Являясь единственным импортером препарата "Флуимуцил-антибиотик ИТ", фармкомпания повысила отпускную цену на него на 46% в период с 2023 года по первый квартал 2025 года", - сказано в сообщении.

В этот период компания занимала, по данным ФАС, доминирующее положение на рынке лекарств с международным непатентованным наименованием "Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат" с препаратом "Флуимуцил-антибиотик ИТ", не имеющим взаимозаменяемых аналогов в России.

Темпы роста прибыли организации значительно превысили рост расходов на производство. При этом практически неизменными остались состав продавцов и покупателей препарата, условия его обращения на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами государственного регулирования.

Рассмотрев дело, ФАС признала "Замбон-Фарму" нарушившей антимонопольное законодательство и предписала устранить нарушение путем установления экономически обоснованной цены на не имеющий аналогов лекарственный препарат.

"Также фармкомпании необходимо в течение 30 календарных дней с момента получения предписания перечислить в федеральный бюджет полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства доход в размере 418 824 408 рублей", - сообщили в ведомстве.