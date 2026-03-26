Поиск

Минтранс предложил узаконить схему ship-or-pay на железнодорожном транспорте

Поправки предлагается внести в Устав железнодорожного транспорта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минтранс предлагает узаконить принцип ship-or-pay ("вези или плати") на железнодорожном транспорте, сообщило министерство.

Оно выложило на портале проектов нормативных правовых актов доработанный проект ФЗ "О внесении изменений в "Устав железнодорожного транспорта"". Предыдущая версия документа была представлена в сентябре 2025 года.

Как сказано в пояснительной записке, законопроект предусматривает:

-возможность добровольного заключения грузоотправителями и перевозчиками договоров об организации перевозок на принципах "вези или плати";

-установление соразмерной ответственности грузоотправителя и перевозчика;

-определение президентом России видов грузов и направлений перевозок на участках инфраструктуры с ограниченной пропускной способностью;

-применение закрепленных в ж/д уставе механизмов расчетов и учета выполнения заявки на перевозку грузов по договорам на принципах "вези или плати";

-исключение ответственности грузоотправителя и перевозчика за невыполнение принятой заявки, предусмотренной статьей 94 ж/д устава, в части обязательств, регулируемых договором "вези или плати";

-установление толеранса 5%.

Минтранс подчеркивает, что заключение договоров по принципу "вези или плати" будет добровольным, а новые правила не будут распространяться на ранее заключенные соглашения.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на сегодняшний день перевозчик, являющийся одновременно владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, не имеет гарантий от грузоотправителя по предъявлению грузов к перевозке. Статья 10 ФЗ "Устав железнодорожного транспорта" предусматривает возможность заключения договоров об организации перевозок грузов, однако не содержит положений о взаимной и соразмерной ответственности грузоотправителей и перевозчиков, сказано в документе.

Ship-or-pay - это схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно транспортировку оплатить.

Минтранс РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

 Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении

Паромное сообщение в Севастополе приостановят с 27 марта по 7 апреля

МВД объяснило сложности в оформлении загранпаспортов техпроблемами в МФЦ

 МВД объяснило сложности в оформлении загранпаспортов техпроблемами в МФЦ

Мэр Москвы сообщил о еще четырех сбитых БПЛА

МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 27-29 марта

Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ

ВТБ за два месяца сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% до 68,8 млрд рублей

Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

 Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1086 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8807 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
