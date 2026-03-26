Минтранс предложил узаконить схему ship-or-pay на железнодорожном транспорте

Поправки предлагается внести в Устав железнодорожного транспорта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минтранс предлагает узаконить принцип ship-or-pay ("вези или плати") на железнодорожном транспорте, сообщило министерство.

Оно выложило на портале проектов нормативных правовых актов доработанный проект ФЗ "О внесении изменений в "Устав железнодорожного транспорта"". Предыдущая версия документа была представлена в сентябре 2025 года.

Как сказано в пояснительной записке, законопроект предусматривает:

-возможность добровольного заключения грузоотправителями и перевозчиками договоров об организации перевозок на принципах "вези или плати";

-установление соразмерной ответственности грузоотправителя и перевозчика;

-определение президентом России видов грузов и направлений перевозок на участках инфраструктуры с ограниченной пропускной способностью;

-применение закрепленных в ж/д уставе механизмов расчетов и учета выполнения заявки на перевозку грузов по договорам на принципах "вези или плати";

-исключение ответственности грузоотправителя и перевозчика за невыполнение принятой заявки, предусмотренной статьей 94 ж/д устава, в части обязательств, регулируемых договором "вези или плати";

-установление толеранса 5%.

Минтранс подчеркивает, что заключение договоров по принципу "вези или плати" будет добровольным, а новые правила не будут распространяться на ранее заключенные соглашения.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на сегодняшний день перевозчик, являющийся одновременно владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, не имеет гарантий от грузоотправителя по предъявлению грузов к перевозке. Статья 10 ФЗ "Устав железнодорожного транспорта" предусматривает возможность заключения договоров об организации перевозок грузов, однако не содержит положений о взаимной и соразмерной ответственности грузоотправителей и перевозчиков, сказано в документе.

Ship-or-pay - это схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно транспортировку оплатить.