Поиск

Трое жителей Подмосковья задержаны за избиение корреспондента федерального СМИ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Московской области троих подозреваемых в нападении на журналиста федерального СМИ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из УМВД России по г.о. Подольск Московской области задержали троих жителей Московского региона. Они подозреваются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста", - сказала Волк журналистам в четверг.

По данным полиции, в Подольске корреспондент одного из федеральных СМИ в ходе подготовки сюжета о продаже автомобильных номеров был избит тремя мужчинами. С травмами он был доставлен в медицинскую организацию, где ему была оказана необходимая помощь.

"После получения информации о происшествии полицейские установили личности подозреваемых, задержали их и передали в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - отметила представитель полиции.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, пострадавший - корреспондент "РЕН ТВ".

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 144 УК РФ), за нападение на журналиста задержаны трое мужчин 1988, 1984 и 1995 г.р.

"Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы для определения степени вреда здоровью, причинённого потерпевшему. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение, и следователь обратится в суд для избрания в отношении фигурантов меры пресечения", - говорится в сообщении СКР в канале Mах в четверг.

Ирина Волк Подольск Подмосковье МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Картаполов связал законопроект об использовании ВС России за рубежом с делом Бутягина

Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля

 Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля

Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

 Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

 Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

Новак сообщил о работе над оптимизацией и приоритизацией расходов бюджета

Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

 Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1092 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });