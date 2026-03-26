Трое жителей Подмосковья задержаны за избиение корреспондента федерального СМИ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Московской области троих подозреваемых в нападении на журналиста федерального СМИ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из УМВД России по г.о. Подольск Московской области задержали троих жителей Московского региона. Они подозреваются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста", - сказала Волк журналистам в четверг.

По данным полиции, в Подольске корреспондент одного из федеральных СМИ в ходе подготовки сюжета о продаже автомобильных номеров был избит тремя мужчинами. С травмами он был доставлен в медицинскую организацию, где ему была оказана необходимая помощь.

"После получения информации о происшествии полицейские установили личности подозреваемых, задержали их и передали в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - отметила представитель полиции.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, пострадавший - корреспондент "РЕН ТВ".

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 144 УК РФ), за нападение на журналиста задержаны трое мужчин 1988, 1984 и 1995 г.р.

"Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы для определения степени вреда здоровью, причинённого потерпевшему. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение, и следователь обратится в суд для избрания в отношении фигурантов меры пресечения", - говорится в сообщении СКР в канале Mах в четверг.