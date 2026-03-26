Володин заявил, что в отношении РФ введено 31 507 санкций

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в отношении России введено беспрецедентное количество санкций.

"Что касается санкций, которые объявлены Российской Федерации, их количество беспрецедентно - 31 507 санкций", - сказал Володин в четверг на пленарном заседании в ходе представления отчета главы ЦБ РФ о работе за 2025 год.

В связи с этим "в основе эффективной работы должна быть консолидация всех политических сил и решения филигранные, и при этом они должны быть сверхэффективны", считает председатель Госдумы.

"Мы не имеем права на ошибки", - добавил он.

Володин также отметил что, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина "банковскую систему сделала максимально эффективной, и у нас при этом количестве вызовов она не рушится".

"У нас создана национальная платежная система, все это так. Но, с другой стороны, не сказать здесь и не обратить внимания на то, что экономика страдает от высокой ключевой ставки, мы не можем", - сказал также Володин.