В I чтении принят проект об отмене обязательного аудита личных фондов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, который отменяет обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности для личных фондов, в том числе международных личных фондов, сохраняя эту обязанность для общественно полезных фондов при поступлении имущества свыше 3 млн руб. в год.

Документ (№1138053-8) правительство внесло в парламент в феврале.

Сейчас бухгалтерская (финансовая) отчетность всех фондов (за исключением государственных внебюджетных фондов, специализированной организации управления целевым капиталом и международных фондов) подлежит обязательному аудиту при поступлении имущества и денежных средств свыше 3 млн руб. за год, предшествующий отчетному. Это требование распространяется на личные фонды и международные личные фонды.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает установить обязательный аудит только для общественно полезных фондов (кроме специализированной организации управления целевым капиталом и международного общественно полезного фонда) при поступлении имущества свыше 3 млн руб. Личные фонды и международные личные фонды будут выведены из-под этого требования.

"Характер деятельности личных фондов, в том числе международных личных фондов, не требует открытости их бухгалтерской (финансовой) отчетности, обеспечиваемой через процедуры ее обязательного аудита. Такая отчетность личных фондов, в том числе международных личных фондов, не представляет интереса для широкого круга субъектов гражданского оборота", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон будет применяться в отношении отчетности за 2026 год.

Как сообщалось, в начале января группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект (№1117641-8) о повышении с 3 млн руб. до 5 млн руб. годового порога поступлений имущества, при превышении которого для организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда, обязателен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

