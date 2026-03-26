Путин заявил о сложности прогнозирования последствий конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Последствия конфликта на Ближнем Востоке сложно спрогнозировать, это не могут сделать даже вовлеченные в него участники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, те, кто вовлечены в конфликт, сами ничего не могут спрогнозировать, но для нас это еще сложнее", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда РСПП.

Президент РФ отметил, что конфликт на Ближнем Востоке "вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам". "Под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений и многих других товаров", - сказал Путин.

Тем не менее, отметил он, Россия должна жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события.

"Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса, а она, напомню, резко затормозила развитие всех без исключения регионов и континентов", - добавил глава российского государства.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Картаполов связал законопроект об использовании ВС России за рубежом с делом Бутягина

Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля

 Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля

Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

 Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

 Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

Новак сообщил о работе над оптимизацией и приоритизацией расходов бюджета

Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

 Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1092 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
