Путин заявил о сложности прогнозирования последствий конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Последствия конфликта на Ближнем Востоке сложно спрогнозировать, это не могут сделать даже вовлеченные в него участники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, те, кто вовлечены в конфликт, сами ничего не могут спрогнозировать, но для нас это еще сложнее", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда РСПП.

Президент РФ отметил, что конфликт на Ближнем Востоке "вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам". "Под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений и многих других товаров", - сказал Путин.

Тем не менее, отметил он, Россия должна жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события.

"Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса, а она, напомню, резко затормозила развитие всех без исключения регионов и континентов", - добавил глава российского государства.