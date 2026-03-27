В МИД РФ заявили, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия в процессе нормализации отношений с Грузией готова пойти настолько далеко, насколько к этому готов Тбилиси, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

"Все зависит от грузинской стороны. Не Россия разрывала с Грузией отношения, это сделал режим (экс-президента Михаила) Саакашвили. Мы исходим из того, что мы готовы идти в процессе нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова сама Грузия", - приводит издание слова Галузина.

Газета напоминает, что Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2008 году после Юго-Осетинской войны и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Сегодня диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий по Закавказью.

При этом Тбилиси активно развивает с Москвой экономическое сотрудничество. Россия - один из ключевых торговых партнеров Грузии; в 2025 году товарооборот между государствами увеличился на 6%, до $2,7 млрд, уточняется в публикации.

 "Ростелеком" отметил рост подключений стационарных телефонов на фоне проблем с мобильной связью

 Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });