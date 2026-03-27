В МИД РФ заявили, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия в процессе нормализации отношений с Грузией готова пойти настолько далеко, насколько к этому готов Тбилиси, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

"Все зависит от грузинской стороны. Не Россия разрывала с Грузией отношения, это сделал режим (экс-президента Михаила) Саакашвили. Мы исходим из того, что мы готовы идти в процессе нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова сама Грузия", - приводит издание слова Галузина.

Газета напоминает, что Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2008 году после Юго-Осетинской войны и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Сегодня диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий по Закавказью.

При этом Тбилиси активно развивает с Москвой экономическое сотрудничество. Россия - один из ключевых торговых партнеров Грузии; в 2025 году товарооборот между государствами увеличился на 6%, до $2,7 млрд, уточняется в публикации.