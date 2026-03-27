Более 50 БПЛА ликвидировано за сутки над Курской областью

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 52 украинских дронов над регионом за прошедшие сутки.

"Всего в период с 9:00 26 марта до 7:00 27 марта сбито 52 вражеских беспилотника различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 38 раз применили артиллерию по отселённым районам, и 14 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

По информации Хинштейна, в результате атак в селе Новоивановка Рыльского района повреждено остекление и фасады четырёх домовладений. В деревне Ярославка Хомутовского района повреждён трактор, автомобиль и фасад гаража.

Погибших и пострадавших нет, отметил глава области.

Курская область Александр Хинштейн
"Росатом" и DP World планируют новое СП по логистике в контуре с FESCO

Число задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Пулково превысило 60

Что произошло за день: четверг, 26 марта

"Газпром нефть" в 2026 году планирует увеличить добычу углеводородов

"Ростелеком" отметил рост подключений стационарных телефонов на фоне проблем с мобильной связью

