Сорок БПЛА ликвидировано за сутки над Курской областью

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 40 украинских беспилотников над регионом за прошедшие сутки.

"Всего в период с 09:00 27 марта до 07:00 28 марта сбито 40 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 19 раз применили артиллерию по отселённым районам. 12 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

По информации Хинштейна, в результате атак в Рыльском районе в городе Рыльске повреждены три автомобиля, в селе Дурово - один автомобиль, в селе Михайловка осколками посечён фасад дома, забор, выбито окно.

В деревне Гирьи Беловского района посечён осколками автомобиль.

В селе Сальное Хомутовского района повреждена крыша дома и остекление.

Погибших и пострадавших нет, добавил он.