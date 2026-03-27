В Совбезе предложили ввести господдержку для вывода мессенджеров РФ на зарубежные рынки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Комитет научно-экспертного совета Совета безопасности России рассмотрел вопросы защиты и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре, креативных и творческих индустриях, сообщила пресс-служба Совбеза.

"Основное внимание было уделено созданию и продвижению качественных отечественных продуктов в сфере культуры и креативных индустрий, отвечающих традиционным российским духовно-нравственным ценностям и способным на равных конкурировать с зарубежным аналогами", - говорится в сообщении.

Эксперты Совбеза предложили предусмотреть в проекте стратегии развития креативных индустрий в России на период до 2036 года меры государственной поддержки выхода российских аудиовизуальных сервисов, социальных сетей и систем мгновенного обмена сообщениями на зарубежные рынки с соответствующей их адаптацией.

"Экспертами комитета было рекомендовано организовать работу по формированию перечня целевых поведенческих моделей, конкретизирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и обеспечить его применение при отборе заявок на государственное финансирование проектов в сфере культуры и креативных индустрий", - сказано в сообщении.

Эксперты также отметили необходимость создания условий для увеличения доли частного капитала в кинопроизводстве через формирование для кинопроизводителей экономических стимулов к созданию кинопроектов, востребованных массовым зрителем и отвечающих традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

С основными докладами на заседании комитета выступили замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, замминистра культуры Жанна Алексеева, замглавы Минцифры Александр Шойтов и замглавы Минпромторга Иван Куликов.