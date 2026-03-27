Голикова сообщила об испытаниях в РФ 14 лекарств, не имеющих аналогов в мире

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Клинические испытания 14 лекарственных препаратов, в том числе против рака, не имеющих аналогов в мире, проводятся в России, их внедрение запланировано уже в следующем году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"С 2025 года в рамках технологического лидерства проходят клинические исследования и испытания оригинальные, не имеющие аналогов в мире 14 лекарственных препаратов и 23 медицинских изделия. Их внедрение запланировано с 2027 года", - сказала Голикова в пятницу на заседании проектного комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".

"К ним относится вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, в которой, по предварительным оценкам, нуждаются порядка 20 млн взрослого населения страны. Также исследования проходит препарат "ЭнтероМикс" для лечения плотных раковых опухолей, около 600 тыс. новых случаев которых фиксируется ежегодно", - сообщила она.

По словам Голиковой, для купирования хронического болевого синдрома, в первую очередь у пожилых пациентов, проводятся исследования инновационного неопиоидного препарата.

По предварительным данным, он может понадобиться почти 21 млн человек в год, отметила вице-премьер.

Она сообщила, что исследуются пептидные препараты для лечения рака мочевого пузыря и желудочно-кишечного тракта, в которых нуждаются ежегодно более 80 тыс. пациентов. Также проводятся клинические исследования медицинских изделий для коррекции нейрокогнитивных нарушений, таких как ослабление памяти, внимания и других, добавила Голикова.

Татьяна Голикова
