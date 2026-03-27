Путин отметил прочность фундамента отношений России и Азербайджана

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Отношения между Москвой и Баку развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. Он принял в ней участие по видеосвязи.

"Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого в том числе культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный русский драматический театр, открытый более ста лет назад. В этой связи хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководство и президент Азербайджана поддерживает работу театра", - сказал Путин.

"Хочу отметить, что эти две сцены в Баку и в Дербенте являются своего рода мостами между нашими культурами", - подчеркнул президент.