Замсекретаря Совбеза России обсудил с иностранными дипломатами конфликт на Ближнем Востоке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов провел 24-27 марта в Москве встречи с представителями государств Ближнего Востока и Северной Африки, сообщила пресс-служба Совбеза.

"Было уделено отдельное внимание обсуждению региональной проблематики и перспективам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

В частности, Венедиктов встретился с послом Египта в Москве Хамди Шаабаном и главой дипмиссии Ливана Баширом Аззамом.

Стороны также обсудили подготовку Международного форума по безопасности, который состоится 26-29 мая в Московской области под эгидой Совбеза. В форуме примут участие более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций, представители российских силовых ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, госкорпораций и банков.