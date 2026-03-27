Замглавы МИД РФ обсудил с арабскими дипломатами проект резолюции СБ ООН об Ормузском проливе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU -Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов обсудил с представителями посольств стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также Иордании проект резолюции СБ ООН по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, сообщает МИД.

"Обсуждался проект резолюции СБ ООН по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, который был внесен Бахрейном при поддержке ССАГПЗ и Иордании на рассмотрение Совета Безопасности", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие послы Бахрейна, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ.

"С российской стороны акцентировано, что в Москве с уважением относятся к инициативам арабских друзей на площадке СБ ООН и учитывают их мнение при формировании национальной позиции по сюжетам, имеющим к ним непосредственное отношение. Готовы участвовать в выработке взаимоприемлемых решений Совета Безопасности на транспарентной основе, в рамках дружеского диалога, направленного на поиск компромиссов", - сообщили на Смоленской площади.

Отмечается, что "отношениям России с государствами Персидского залива и Ближнего Востока в целом несвойственны ультимативные требования и неготовность учитывать интересы друг друга".

Условлено продолжать дальнейшее тесное взаимодействие, в том числе по упомянутому проекту резолюции СБ ООН, по линии постоянных представительств наших государств при ООН в Нью-Йорке.